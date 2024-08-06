США полностью вывели войска из Нигера

Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Нигера из-за захвата в стране власти военной хунтой, которая налаживает партнерство с Россией, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт Министерства обороны США.

Оборонные ведомства двух стран выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что вывод американского контингента с авиабазы 201 в Агадесе завершен на месяц раньше, чем планировалось.

Отмечается, что этот процесс начался 19 мая после взаимного согласования условий вывода. Координация между вооруженными силами США и Нигера будет продолжаться в течение следующих недель, чтобы обеспечить полный вывод войск, как и было запланировано.

Также американские военные модернизировали эту авиабазу для усиления оборонного сотрудничества с вооруженными силами страны и региональных усилий по борьбе с терроризмом.

В течение последних десяти лет американские войска тренировали вооруженные силы страны и поддерживали антитеррористические миссии под руководством партнеров против Исламского государства и Аль-Каиды в регионе.

Вывод войск США из Нигера

В июле 2023 года в Нигере произошел переворот и власть захватила военная хунта. В марте этого года новая власть решила разорвать соглашение о военном сотрудничестве с США.

В Нигере размещались около тысячи американских военных, в частности возле Агадеса дислоцировалась большая база беспилотников. Они действовали в рамках антиджихадистских военных миссий в странах Западной Африки.

В апреле нигерийская военная хунта приказала Франции вывести свои войска из страны. Военачальники усилили связи с Россией, которая предоставила им инструкторов и оборудование.

В начале июля США завершили вывод своей техники и сил с базы в столице страны Ниамеи.

В Институте изучения войны (ISW) назвали угрозой Европе и южному флангу НАТО присутствие российских войск в Африке.