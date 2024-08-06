ВМС ВСУ: Россия увеличила количество насителей "Калибров" в Черном море

РФ вывела сегодня утром, 6 августа, в Черное море на боевое дежурство два корабля, которые являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". Сутками ранее наблюдался только один вражеский ракетоноситель в этой акватории, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Военные уточнили, что данная корабельная группировка РФ в Черном море способна запустить для вероятного удара одним залпом до 8 "Калибров"

Между тем, в Азовском море вражеские корабли до сих пор не фиксируются.

А вот Средиземном море были замечены 2 российских корабля, из которых 1 является носителем "Калибров" общим залпом до 16 ракет.

Также в ВМС ВСУ проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 6 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор,

в Азовское море - 9 судов, из них ни одно не двигалось из пролива Босфор.

Кроме того, военные рассказали, что страна-агрессор Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS).

Ранее сообщалось, что вчера утром, 5 августа, в Черном море находился один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр".

Также напомним, что представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук еще 24 июля заявил, что в Азовском море больше нет российских военных кораблей, потому что враг, возможно, начал "что-то подозревать".

Также недавно сообщалось, что российские оккупанты сконцентрировались на подводных лодках вместо надводных судов.