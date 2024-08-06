Номинацию Харрис в президенты поддержали 99% делегатов Демократической партии

Вице-президент США Камала Харрис набрала 99 процентов голосов делегатов съезда Демократической партии во время голосования за выдвижение ее кандидатуры на президентских выборах в США, сообщает Европейская правда.

Как сообщает агентство AP, об этом заявило руководство партии после завершения пятидневного онлайн-голосования.

На прошлой неделе партия объявила, что Харрис имеет поддержку достаточного количества делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 5 ноября. Вице-президент была единственным кандидатом в электронном голосовании, теперь ее выдвижение должно быть формально подтверждено съездом, который начнется 19 августа.

Голосование пришлось провести после того, как действующий президент Джо Байден, победивший на партийных праймериз, снял свою кандидатуру с президентской кампании в июле. Около 4 500 делегатов Национального съезда Демократической партии начали голосовать за кандидатуру Харриса через защищенную электронную почту в четверг, и голосование продолжалось до вечера понедельника.

Харрис еще не выбрала себе кандидата в вице-президенты, но ожидается, что она сделает это в ближайшее время, возможно, уже сегодня. По данным Reuters, она сузила список претендентов на пост своего вице-президента до двух – губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Миннесоты Тима Уолза.

Последние опросы показывают, что вице-президенту США удалось перезагрузить президентскую гонку благодаря поддержке демократов, молодых и темнокожих избирателей, которые становятся более активными и склонными к голосованию, а также женщин, которые уверены, что она будет больше способствовать их интересам.