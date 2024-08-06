Медосмотр для школьников перед началом учебного года: кто должен пройти

Согласно статье 21 Закона Украины "О полном общем среднем образовании", учреждения здравоохранения вместе с образовательными органами ежегодно проводят бесплатные медицинские осмотры для школьников, сообщает РБК-Украина.

Министерством образования и науки Украины (МОН) разбиралось, кому из школьников обязательно необходимо пройти медосмотр перед началом учебного года.

Обязательные медицинские осмотры

Согласно Порядку проведения медицинских осмотров, утвержденному Министерством здравоохранения Украины, все учащиеся должны проходить обязательные медицинские профилактические осмотры. Этот порядок определяет механизм и перечень необходимых обследований, осуществляемых врачом первичной медицинской помощи (ПМД).

Во время осмотра врач собирает анамнез, проводит полное физикальное обследование, проверяет остроту зрения и слуха, измеряет рост и массу тела, исследует осанку и другие необходимые обследования. В случае необходимости врач первички выдает направление на проведение обследований врачами-специалистами, а также на проведение клинических, лабораторных и других исследований

"Обследование врачом ПМД включает сбор анамнеза, полное физикальное обследование, проверку наличия признаков острой болезни или хронических состояний, а также измерение роста и массы тела, исследование остроты зрения, слуха (шепотливый язык), осанки и плантографии" , - отмечают в МОН.

После медицинского осмотра врач первички формирует обобщенный вывод о состоянии здоровья ребенка. Этот вывод содержит рекомендации относительно физической активности, уровня физической нагрузки, дополнительных обследований, лечения (при наличии показаний), профилактических прививок и режима питания.

Справка по форме №086/о

По результатам осмотра выдается выписка из медицинской карточки амбулаторного больного по форме № 086/о. Этот документ действует в течение года с даты прохождения осмотра. Семейный врач заполняет данные о ребенке, включая состояние здоровья и рекомендации по физическим нагрузкам. Документ может получить один из родителей ребенка.

"Также указывается учебное заведение, в которое ребенок причисляется или в котором учится, состояние здоровья, рекомендации и группа для занятий физкультурой. Информация о хронических заболеваниях добавляется только с согласия одного из родителей" , - рассказали в МОН.

Для зачисления в школу медицинская справка должна подаваться в подлиннике. Во время военного положения, согласно приказу МОН, заявления о зачислении в учебное заведение могут подаваться без дополнительных документов, кроме имеющихся у заявителя. Это значительно упрощает процедуру зачисления, позволяя представить справку о состоянии здоровья тогда, когда она становится доступной.

Ранее сообщалось, что в украинских школах уже создали 10,3 тыс. укрытий, а к началу нового учебного года планируют их создать, по меньшей мере, еще в 165 школах. Кроме того, к очному обучению в новом учебном году планируют вернуть 300 тыс. украинских школьников, которым пришлось перейти на дистанционное обучение из-за войны.