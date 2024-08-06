Трамп в очередной раз пообещал добиться переговоров Путина и Зеленского

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп планирует связаться с президентом Украины Владимиром Зеленский и российским диктатором Владимиром Путиным в случае победы на выборах, чтобы "добиться переговоров о мире", сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление Трампа во время разговора со стримером Эдином Россом на площадке Kick.

"Если я одержу победу на выборах, то первым делом свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским - я очень хорошо знаю их обоих - и добьюсь того, что они начнут переговоры о мире" , - заявил он во время стрима.

Выборы в США

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Сейчас основные кандидаты от главных партий уже определены.

От Демократической партии кандидатом является Камала Харрис, действующий вице-президент США. После того как Джо Байден объявил о своем решении не баллотироваться на второй срок, Харрис стала основным кандидатом от демократов.

От Республиканской партии основным кандидатом является Дональд Трамп, бывший президент США.

По словам Зеленского, выборы в Штатах будут оказывать значительное влияние на надежды Украины на мир.