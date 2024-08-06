В Минэнерго ответили, будут ли отключать электроинергию 6 августа

6 августа плановые отключения электроэнергии в Украине не предусматриваются, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

"Сегодня плановые отключения электроэнергии не будут проводиться. Ситуация в энергосистеме стабилизирована. В случае изменений узнавайте на официальных сайтах ваших облэнерго" , — говорят в министерстве.

Минэнерго напоминает, что из-за российских атак украинская энергосистема потеряла 9 ГВт мощностей.

"Враг продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры, ежедневно под обстрелы попадают подстанции и линии электропередачи, что приводит к ограничению передачи электроэнергии" , — отмечают энергетики.

Для поддержки стабильной работы системы украинцев просят рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы — с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Как сообщалось, в Минэнерго заявили, что сейчас идет крупнейшая в истории Украины ремонтная кампания в энергетике.