В "Нефтегаз" заявили об увеличении добычи газа

За семь месяцев 2024 года предприятия Группы Нафтогаз - АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" - добыли 8,6 млрд куб. м товарного газа. Это более чем на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает прессслужба "Нафтогаза".

"Компании Группы увеличивают газодобычу из-за запуска новых высокопроизводительных скважин, внедрения новых технологий и эффективной работы со старым фондом.

Плановые показатели превышены на 2%. Работа не прекращается не только в центральных и западных областях, но и в восточных – на все военные вызовы", – отметил Алексей Чернышев, руководитель Группы Нафтогаз.

Напомним:

В конце июля специалисты "Укргаздобычи" запустили высокодебитную скважину, дающую 274 тыс. куб. м газа ежесуточно.