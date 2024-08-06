Высший совет правосудия уволил судей Князева и Тандыра (Обновлено)

Высший совет правосудия уволил судью Кассационного административного суда Всеволода Князева и судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра за совершение существенного дисциплинарного проступка, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ВСП в Telegram.

"6 августа Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Князева Всеволода Сергеевича на основании пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины".

Также по этой статье уволили судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.

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