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Высший совет правосудия уволил судью Князева

Высший совет правосудия уволил судью Князева
Фото: supreme.court.gov.ua

Высший совет правосудия уволил судью Кассационного административного суда Всеволода Князева за совершение существенного дисциплинарного проступка, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ВСП в Telegram.

"6 августа Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Князева Всеволода Сергеевича на основании пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины".

Предистория:

  • 15 мая 2023 года во время получения второго транша в 450 тысяч долларов США глава Верховного Суда и адвокат были пойманы"на горячем". На следующий же день Пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву, он лишился должности главы ВС. 
  • СМИ сообщали, что Князев получал деньги от людей, которые действовали в интересах олигарха Константина Жеваго. Прессслужба Жеваго утверждала, что он не имеет отношения к даче взятки.
  • 16 мая 2023 года НАБУ и САП сообщили главе Верховного Суда и адвокату о подозрении. 3 августа 2023 года о подозрении сообщили и владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго. Расследование в отношении адвоката выделили в отдельное уголовное производство.
  • В январе 2024 года бывший глава Верховного Суда Князев, за которого внесли 18,16 млн грн залога, вышел из следственного изолятора.
  • В июле Князева остановили вблизи села Солотвино на Закарпатье недалеко от границы с Румынией.

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