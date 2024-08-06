Высший совет правосудия уволил судью Князева
Высший совет правосудия уволил судью Кассационного административного суда Всеволода Князева за совершение существенного дисциплинарного проступка, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает ВСП в Telegram.
"6 августа Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Князева Всеволода Сергеевича на основании пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины".
Предистория:
- 15 мая 2023 года во время получения второго транша в 450 тысяч долларов США глава Верховного Суда и адвокат были пойманы"на горячем". На следующий же день Пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву, он лишился должности главы ВС.
- СМИ сообщали, что Князев получал деньги от людей, которые действовали в интересах олигарха Константина Жеваго. Прессслужба Жеваго утверждала, что он не имеет отношения к даче взятки.
- 16 мая 2023 года НАБУ и САП сообщили главе Верховного Суда и адвокату о подозрении. 3 августа 2023 года о подозрении сообщили и владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго. Расследование в отношении адвоката выделили в отдельное уголовное производство.
- В январе 2024 года бывший глава Верховного Суда Князев, за которого внесли 18,16 млн грн залога, вышел из следственного изолятора.
- В июле Князева остановили вблизи села Солотвино на Закарпатье недалеко от границы с Румынией.