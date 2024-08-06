В Сумах прогремели взрывы: российские войска запустили КАБы (Обновлено)

В Сумах днем, 6 августа раздались взрывы, российские захватчики запустили КАБы, также российские захватчики атаковали ракетами инфраструктуру Сумского района области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают "Суспільне Суми", Воздушные силы, Сумская ОВА.

Воздушные силы перед этим сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

Сейчас воздушная тревога объявлена в 8 областях Украины.

Обновлено. Врздушные силы сообщили о запуске россиянами КАБов.

"Сумщина - оставайтесь в укрытиях! Пуски КАБов", - говорится в сообщени

По данным Сумской ОВА, враг совершил ракетную атаку по инфраструктуре Сумского района. Предупрежденно, без жертв, на месте работают все необходимые службы. Последствия вражеского удара уточняются.