В браузере Safari свяжется функция блокировки рекламы

Apple выпустила 5 бета iOS 18, iPadOS и MacOS Sequoia‌, в которых также показали совершенно новую функцию для Safari – встроенный инструмент Distraction Control, позволяющий скрывать различные элементы на странице браузера, в том числе и рекламу. Об этом сообщает MacRumors, сообщает Mezha Media.

Distraction Control позволяет самостоятельно блокировать любые элементы на страницах в Safari, которые могут отвлекать пользователей. С помощью нового инструмента можно скрыть рекламу, баннеры о cookies, всевозможные всплывающие окна и все остальное.

Пользователи, которым доступна 5 бета iOS 18 и другие операционные системы, могут найти новую функцию в окне настройки страницы в обозревателе. Оттуда можно скрыть новые элементы или показать уже скрытые.

Thanos эффект в iOS 18 Beta 5 pic.twitter.com/v7mgXBSnTy — Andreas Storm (@avstorm) August 5, 2024

Следует отметить, что на каждой странице все элементы нужно будет скрывать отдельно, а также они не будут синхронизироваться между разными устройствами. Все же это не полноценный блокировщик рекламы, а инструмент, который позволит убрать надоедливые элементы на сайтах.