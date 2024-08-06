Легальный игорный бизнес втрое увеличил платежи в бюджет - Гетманцев

За 7 месяцев 2024 года игорный бизнес заплатил 9,6 млрд грн налогов, что почти втрое больше, чем год назад, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram главы налогового комитета Совета Даниила Гетманцева.

По его словам, только в июле 2024 года поступления в бюджет составили 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза больше, чем было в июле 2023-го.

"Игорный бизнес является одним из крупнейших налогоплательщиков в стране" , - подчеркнул Гетьманцев.

Как сообщалось, основной проблемой на игорном рынке является большая доля нелегальных операторов, не имеющих лицензий и не осуществляющих платежи в бюджет.

По оценкам экспертов, в тени находится от 40 до 60% рынка азартных услуг. Налоговые платежи в полном объеме производят только лицензированные операторы, работающие исключительно в правовом поле на основании государственных лицензий.