На Житомирщине задержали командира, который привлекал военных к строительству дома

В Житомирской области был задержан командир воинской части, который привлекал подчиненных к строительству собственного частного дома и магазина. Со ссылкой на пресс-службу специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, сообщает Новое время.

По данным следствия, подозреваемый нанес государству материальный ущерб из-за безосновательного начисления денежного обеспечения и дополнительных выплат своим подчиненным на сумму более 378 тысяч гривен.

Командира задержали и сообщили ему о подозрении по факту превышения власти и служебных полномочий (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины). Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

23 февраля ГБР сообщило о завершении досудебного расследования в отношении заместителя командира батальона одной из воинских частей Одесской области. По данным ведомства, он почти год заставлял подчиненных строить частный дом.



