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Зеленский заявил, что Украина в июле обогнала РФ в использовании дронов

Зеленский заявил, что Украина в июле обогнала РФ в использовании дронов
Фото: facebook.com/army.of.drones

В течение прошлого месяца Украина использовала больше беспилотников чем российские оккупанты﻿. Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Деловая столица.

"За июль наши воины применили больше дронов, чем оккупант. Это должно быть устойчивой тенденцией на фронте — по всем видам дронов, которые есть у наших подразделений", — сказал президент.

Он отметил, что такая тенденция должна распространяться на все оружие. От FPV украинских дальнобойных дронов. Которые, по словам Зеленского, уже влияют на войну стратегически.

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