Зеленский заявил, что Украина в июле обогнала РФ в использовании дронов

В течение прошлого месяца Украина использовала больше беспилотников чем российские оккупанты﻿. Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Деловая столица.

"За июль наши воины применили больше дронов, чем оккупант. Это должно быть устойчивой тенденцией на фронте — по всем видам дронов, которые есть у наших подразделений" , — сказал президент.

Он отметил, что такая тенденция должна распространяться на все оружие. От FPV украинских дальнобойных дронов. Которые, по словам Зеленского, уже влияют на войну стратегически.