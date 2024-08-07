ISW: У местных властей и Минобороны РФ разошлись версии о боях в Курской области

И.о губернатора Курской области Алексей Смирнов и несколько российских военных блогеров предупредили, что в приграничных районах Суджанского и Кореневского районов Курской области продолжаются боевые действия. Эта информация противоречит сообщениям Минобороны РФ и ФСБ России, которые говорят, что отбили рейды, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Российские источники утверждают, что 6 августа украинские войска совершили серию рейдов через границу в Курскую область.

Министерство обороны РФ и Федеральная служба безопасности России заявили 6 августа, что российские пограничные войска и сотрудники ФСБ отбили несколько рейдов украинских сил, оснащенных примерно батальонным количеством танков и бронетехники.

Украинские силы якобы наступали на российские позиции вблизи Николаево-Дарино и Олешня Курской области (к северо-западу от города Сумы и вдоль российско-украинской границы).

Геолокационные кадры, опубликованные 6 августа, показывают поврежденную и брошенную бронетехнику примерно в семи километрах к северу от международной границы к западу от Любимовки, Курская область.

Российские источники утверждают, что на кадрах видно украинскую технику, но ISW не может подтвердить, является ли эта бронетехника российской, украинской или обеих сторон.

Российские военные блогеры утверждают, что украинские силы атаковали с двух направлений: от пункта пропуска "Суджа" и от поселка Новое, Сумская область в направлении Николаево-Дарино, Курская область.

Министерство обороны России утверждало, что российские резервные силы ответили на предполагаемые украинские рейды, а российский инсайдерский источник утверждал, что элементы чеченского спецназа "Ахмат" также отражали рейды, но ISW не может проверить эти утверждения.

Министерство обороны России заявило, что российские войска уничтожили 16 украинских бронемашин во время рейдов и что российские войска нанесли ответные удары по украинским позициям в Сумской области.

Российские блогеры опубликовали видео, на которых якобы показаны последствия якобы украинских рейдов, хотя большинство повреждений, показанных на видео, являются результатом обычных украинских обстрелов и не указывают на то, что в этом районе велись наземные действия.

Ключевые выводы ISW за 6 августа: