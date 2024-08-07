В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Генштаб обновил данные о российских потерях – за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 230 захватчиков, уничтожили 67 артиллерийских систем и 29 ББМ, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 586 370 (+1 230) человек,
- танков – 8 429 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 16 323 (+29) ед,
- артиллерийских систем – 16 451 (+67) ед,
- РСЗО – 1 138 (+0) ед,
- средств ПВО – 910 (+0) ед,
- самолетов – 365 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 212 (+54) ед,
- крылатых ракет – 2 421 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 22 226 (+78) ед,
- специальной техники – 2 759 (+21) ед.
Данные уточняются.