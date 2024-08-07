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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб обновил данные о российских потерях – за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 230 захватчиков, уничтожили 67 артиллерийских систем и 29 ББМ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 586 370 (+1 230) человек,
  • танков – 8 429 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 323 (+29) ед,
  • артиллерийских систем – 16 451 (+67) ед,
  • РСЗО – 1 138 (+0) ед,
  • средств ПВО – 910 (+0) ед,
  • самолетов – 365 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 212 (+54) ед,
  • крылатых ракет – 2 421 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22 226 (+78) ед,
  • специальной техники – 2 759 (+21) ед.

Данные уточняются.

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