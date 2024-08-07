В ГУР рассказали, как уничтожили оккупантов и технику во время налета на Тендровскую косу

Главное управление разведки МОУ сообщило, что спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра ГУР 6 августа провели операцию в северной части Черного моря, во время которой уничтожили оккупантов, их технику и фортификации, сообщает Украинская правда.

"Ночью десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян. Во время боя российские захватчики понесли потери среди личного состава – точное количество уточняется".

В ГУР отметили, что бойцы выполнили задание, в том числе и секретную его часть, и отошли без потерь.

Разведка добавляет, что это не первая успешная операция спецназовцев ГУР на оккупированной россиянами Тендровской косе.

"Соответствующие действия – лишь часть масштабного плана Сил безопасности и обороны Украины, реализация которого продолжается" , – подытожили в ГУР.

Для справки: Тендровская коса – это узкий остров-коса длиной около 65 км и шириной до 1,8 км, расположенный в северной части Черного моря, у берегов Херсонской области.