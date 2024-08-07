В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угроза баллистики (Обновлено)
Власти Украины объявили тревогу в ряде северных и восточных областей из-за угрозы применения оккупантами баллистического вооружения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и КМВА в Telegram.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!".
Начальник КГВА Сергей Попко также сообщил, что воздушная тревога в столице связана с угрозой применения баллистики и призвал жителей идти в укрытие.
Обновлено: В 10:20 тревоги на севере страны начали отменять. Опасность продолжалась около 30 мин. Сейчас угроза российских ударов сохраняется для востока и юга страны.
Дополнено: По состоянию на 10:30 сирены звучат в Сумской, Харьковской и Луганской областях.