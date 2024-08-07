СМИ: Российские власти решили искусственно замедлить YouTube

Российские власти призвали крупнейших операторов связи в стране замедлить скорость воспроизведения видео на YouTube до 128 Кбит/с, сообщает Деловая столица.

Об этом источник на телекоммуникационном рынке сообщил российскому изданию "Медуза".

"Скорости в 128 килобит в секунду должно хватить для нормального прослушивания аудио или просмотра видео с разрешением не выше 240p.

При выборе видео с более высоким разрешением пользователи скорее всего столкнутся с ощутимыми задержками при загрузке", — отмечают в СМИ.

По словам источника издания, российские власти приняли решение пока "не выключать полностью, но сильно замедлить" YouTube на домашнем интернете.

Технически замедление осуществляется через специализированное оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), установленное на сетях операторов связи и контролируемое Роскомнадзором, поясняют в "Медузе".

При этом собеседник издания подчеркнул, что сбои в работе YouTube не могут быть связаны с "износом серверов" Google в России.

Как сообщалось, 2 августа депутат Госдумы Алексей Диденко заявил, что в стране в ближайшее время могут заблокировать поисковую систему Google, а также мобильные операционные системы iOS и Android. Причем, по словам депутата, это произойдет не по инициативе Кремля.