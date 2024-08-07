Британская разведка оценила последствия потопления подлодки "Ростов-на-Дону"

Разведка Великобритании посвятила свой обзор украинскому удару по российской подводной лодке "Ростов-на-Дону", в результате которого субмарина пошла на дно, сообщает Европейская правда.

Обзор опубликован в X (Twitter) британского Минобороны.

По данным ведомства, хотя атака состоялась в сочетании с серией ударов беспилотников, во время удара, скорее всего, использовались ракеты ATACMS.

Вопреки некоторым сообщениям, подводная лодка, скорее всего, не была полностью отремонтирована после предыдущей атаки на Крым в сентябре 2023 года.

Разведка Британии называет эту атаку "последней главой в истории подводной лодки", поскольку экономически выгоднее будет построить новую подводную лодку, чем восстанавливать и ремонтировать его.

Хотя это и является значительным подъемом морального духа для украинских сил, это вряд ли окажет значительное влияние на способность РФ наносить дальнобойные удары по Украине из Черного моря, отметили в ведомстве.

"Этот удар подчеркивает рост рисков для российских сил в Крыму и, скорее всего, заставит Россию пересмотреть любые планы по передислокации любых значительных морских сил на полуостров", – говорится в обзоре.

В одном из предыдущих обзоров британская разведка предполагала, что новый российский закон об угрозе лишения гражданства новых граждан РФ за уклонение от воинского учета не будет иметь масштабного влияния на мобилизацию.

Также в разведке рассказывали, что за последние два месяца среднесуточные потери россиян убитыми и ранеными снизились с максимального за все время полномасштабной войны уровня – с более 1262 человек в сутки в мае – до 1140 человек в июле 2024 года.