В РФ сообщают, что ВСУ продвигаются и закрепляются в Курской области
Российские пропагандисты и так называемые "военкоры" заявляют, что украинские силы, которые вошли в Курскую область РФ в ночь на 6 августа, закрепились в приграничной зоне. Украинская сторона события в Курской области пока не комментировала, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Meduza, Минобороны РФ, российские пропагандисты в соцсетях.
В частности, телеграмм-каналы, близкие к Минобороны РФ, сообщили, что подразделения ВСУ якобы заняли села Николаево-Дарьино, Свердликово и Дарьино в Суджанском районе Курской области (дальше всего от границы Украины расположено Дарьино - в четырех километрах).
Также утверждается, что войска Украины пытались взять под свой контроль трассу Рыльск - Суджа.
Пропагандисты утверждают, что украинские военные продвинулись в направлении западного пригорода Суджи - Гончаровки (в 8 километрах от границы), где, по неподтвержденным данным, идут бои. Кроме того, бои идут в пограничном хуторе Олешня.
По другим данным, украинские военные находятся в населенных пунктах Дарьино, Свердликово, Гоголевка, Гончаровка, а в Алешне защитники Украины взяли под свой контроль российские опорные пункты.
Кроме того, сообщается, что украинские бойцы якобы ведут дистанционное минирование трассы Суджа-Белица.
Так называемые "военкоры" утверждают, что ширина фронта в Курской области составляет 10-11 километров, а на узком фронте ВСУ продвинулись на 10 километров западнее Суджи. Телеграм-канал "Два майора" пишет, что украинские силы "не представляется возможным выбить с занятой территории", а город Суджа "фактически эвакуирован".
По разным данным пропагандистов, на территорию Курской области зашли один или два батальона ВСУ.
В то же время 7 августа Минобороны РФ опубликовало заявление по ситуации в Курской области.
Российское министерство заявляет, что продвижение украинских сил вглубь территории России не допущено: "Нанесено поражение его (противника) резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области".
Кроме того 7 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил, что ночью доложил лидеру Кремля Владимиру Путину о якобы атаке беспилотниками и ракетами российского региона, а также сообщил, что с приграничных территорий вывозят людей.
Напомним:
- Утром 6 августа, Смирнов заявил о якобы попытке защитников Украины прорваться на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах: "Пограничные войска ФСБ и бойцы российской армии не допустили нарушения границы, добавил он и попросил жителей "сохранять бдительность".
- Российские паблики утром 6 августа начали распространять информацию о боях в приграничье Курской области. Якобы украинские защитники продвигаются в сторону Гончаровки Суджанского района РФ на технике.
- В то же время добровольческие формирования "РДК" и "Свобода России" об операциях в приграничье с РФ не сообщали.
- Минобороны РФ сообщило, что к госгранице с Украиной в Курской области выдвигаются резервы российской группировки войск.
- Военно-аналитический проект DeepState опубликовал фотографии вероятно уничтоженной техники россиян в Курской области.