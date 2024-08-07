Задержание студента в вагоне поезда представителями ТЦК: в ОК "Запад" сообщили о фейке

На Закарпатье в одном из поездов сфотографировали военных, называя их представителями ТЦК, мобилизующими граждан. Данная информация, в частности о студенте-первокурснике, не соответствует действительности, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление пресс-службы ОК "Запад" в Telegram.

"Итак, на Закарпатье в одном из поездов сфотографировали военных. Заявили, что это военнослужащие ТЦК, которые мобилизуют граждан. Это неправда. На фото не военнослужащий ВСУ, это пограничник, проверяющий документы" , - пояснили в ведомстве.

В ОК "Запад" также обратились к журналистам одного из изданий с требованием опровергнуть информацию о военнослужащих ТЦК.

"Все остальные призываем к информационной гигиене" , - призвали там.

Ситуация с ТЦК на западе Украины

Напомним, 3 августа в Ковеле троих военнообязанных пригласили в ТЦК для проверки их отношения к военной службе.

Тем временем в социальных сетях стали распространяться призывы к бунту, которые в конце концов переросли в митинг под зданием ТЦК.

В Волынском ТЦК обвинили в конфликте "российские спецслужбы".

Позже стало известно, что по данному факту полиция открыла два уголовных производства.