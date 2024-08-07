ВСУ: Россияне усилили обстрелы в районе Волчанска, могут готовиться к штурмам

Российские войска усилили обстрелы на Харьковском направлении, в том числе в районе Волчанска. Кроме того, оккупанты сосредоточивают там силы и технику, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Харьков" в Telegram.

"С начала недели в операционной зоне ОТГ "Харьков" отмечается значительное усиление количества обстрелов со стороны российских оккупантов. Так, за минувшие сутки произошло 517 обстрелов позиций защитников Украины", - говорится в сообщении.

Россияне используют артиллерию, минометы и системы залпового огня. Военные отмечают, что усиление обстрелов может свидетельствовать о намерениях врага начать активные штурмовые действия.

"Особое внимание требует район Волчанска, где интенсивность обстрелов особенно высока. По данным разведки, российские оккупационные силы наращивают военное присутствие, проводят подготовительные мероприятия, сосредотачивая силы и технику в этом районе", - подчеркивают Силы обороны.

Как отмечается, усиление обстрелов на Харьковском направлении является серьезным вызовом для украинских защитников. Несмотря на это, Силы обороны готовы к сдерживанию наступательных действий противника.

Ситуация на севере Харьковской области

Напомним, что в мае 2024 года российские оккупационные войска пошли в новое наступление на севере Харьковской области. Захватчики заняли несколько населенных пунктов и дошли до города Волчанск, но дальше не продвинулись. Бои на Харьковском направлении продолжаются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россиянам уже не удастся захватить Харьков. По словам главы государства, оккупанты сменили приоритет и сосредоточились на Покровском направлении.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки на Харьковском направлении произошло девять боев.