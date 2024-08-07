В 23 населенных пунктах Сумщины готовят обязательную эвакуацию - ОВА

В 23 населенных пунктах пяти громад Сумского района будет проведена обязательная эвакуация населения.﻿ Со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Соответствующее распоряжение подписал перед эфиром по внедрению обязательной эвакуации в 23 населенных пунктах пяти громад Сумского района. В силу вступает с момента подписания. Задачи поставлены, силы и средства эвакуационные подготовлены" , - рассказал Артюх.

По его словам, речь идет об эвакуации около 6 тысяч человек, среди которых 425 детей.

"В первую очередь задача поставлена на эвакуацию семей с детьми" , - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, вчера утром, 6 августа, после массированного обстрела города Суджа в Курской области РФ местные власти и российские паблики сообщили о так называемом "прорыве границы бойцами ВСУ".

По данным россиян, там не утихают бои. Кроме того, украинские войска якобы заняли ряд населённых пунктов.

В связи с этим россияне также усилили обстрелы приграничных регионов Украины, в частности Сумской области. Там воздушная тревога продолжается уже больше суток.