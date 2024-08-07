Замкомандира воинской части погорел на схеме с "дистанционной" службой

Заместителю командира воинской части из Одесской области сообщено о подозрении из-за участия в организации схемы по уклонению отдельных военнослужащих от несения службы. Со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР), пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Вместе с сообщниками, личности которых пока не установлены, подозреваемый организовал схему, по которой военнослужащие части находились дома, а согласно документам - находились на службе и получали за это денежное обеспечение.

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"Свои зарплатные банковские карты эти военные отдавали организаторам схемы, которые вместо них получали все выплаты. По предварительным данным, за время действия схемы дельцы успели оформить более 20 человек и получить от них до 20 млн гривен" , - пишет ГБР.

2 августа заместитель командира воинской части и некоторые военнослужащие были задержаны. Во время обысков обнаружено:

огнестрельное оружие и боеприпасы;

наркотические средства;

более 118 тысяч долларов.

Заместителю командира воинской части сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и в пособничестве в уклонении от несения военной службы. Также ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 20 млн гривен.

Ему грозит 12 лет тюрьмы.

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