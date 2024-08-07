Почти все украинские военнопленные подверглись пыткам в РФ - миссия ООН

Более 95% украинских военнопленных подверглись пыткам в Российской Федерации, и это военное преступление. Об этом в интервью для программы «Nieuwsuur» нидерландского телеканала NOS заявила руководительница мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл, сообщает Укринформ.

«Они подвергаются пыткам во время первого допроса. Их бьют металлическими палками и кийками, жестко бьют током. Их раздевают. Это ужасно. Это самое плохое, что я видела за 20 лет моей карьеры, посещая пленных от имени ООН. Пытки являются широко распространенными и структурными. 95% украинских военнопленных подверглись пыткам, и это военное преступление» , - сказала она.

Белл добавила, что информацию об украинских военнопленных, когда у них нет доступа, собирают во время разговоров после их возвращения на родину.

Она также отметила, что отношение к российским военнопленным в Украине отличается от того, с чем сталкиваются украинские военнопленные в России.