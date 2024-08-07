Глава Минэнерго рассказал, какую долю занимает АЭС в энергобалансе
Война доказала, что энергосистема Украины держится на атомной энергетике, заявил министр энергетики Герман Галущенко во время рабочего визита на Хмельницкую АЭС. Со ссылкой на пресс-службу Минэнерго, сообщает Корреспондент.
Министр объяснил, что война доказала, что энергосистема держится на атомной энергетике. Добавив, что это свершившийся факт.
"Сегодня мы можем говорить, что до 60% электроэнергии страны производится на АЭС. Даже при оккупированной Запорожской атомной станции", - подчеркнул Галущенко.
Глава ведомства также выразил благодарность атомщикам за профессионализм и самоотверженный труд.