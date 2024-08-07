Появились фото разрушений на автомобильном пункте пропуска Суджа

На автомобильном пограничном пропускном пункте Суджа в Курской области в результате активных боевых действий есть значительные разрушения, свидетельствуют свежие спутниковые снимки. Со ссылкой на российскую службу Радио Свобода.

Издание уточняет, что спутниковый снимок был сделан утром 6 августа. Он подтверждает, что на автомобильном пограничном пропускном пункте Суджа в Курской области на границе с Украиной существуют значительные разрушения.

Журналисты отмечают, что пока неясно, в результате чего появились эти разрушения. Это могут быть как и последствия вероятных обстрелов со стороны Сил обороны, так и удары дронами и результат ответных действий российских оккупантов.

Рядом с пунктом пропуска находится газоизмерительная станция Суджа. Отмечается, что она "единственный вход российского газа для транзита через Украину". На спутниковых снимках отсутствуют следы повреждения станции.