В Фонд ликвидации последствий агрессии передали около 80 млн грн Богуслаева

Фонд государственного имущества направил почти 80 миллионов гривен, находившихся на счетах бывшего владельца «Мотор Сичи» Вячеслава Богуслаева, в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, сообщает Радио Свобода.

Как сообщил глава Фонда госимущества Виталий Коваль, передали 79,5 млн грн – это средства, размещенные на счетах АО «ПУМБ» и являющиеся частью активов Вячеслава Богуслаева. По решению суда они – в управлении Фонда госимущества.

Коваль добавил, что работа с национализированными активами Богуслаева и Кононенко продолжается, включая инвентаризацию имущества, его перерегистрацию и анализ существующих арестов.

По его словам, всего со счетов Богуслаева ФГИУ передал в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии уже более 366 млн в гривневом эквиваленте.

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