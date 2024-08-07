В Белом доме дали комментарий относительно ситуации в Курской области

США не изменили свою политику по поводу разрешения Украине использовать американское оружие «для противодействия непосредственным угрозам, возникающим по ту сторону границы». Об этом заявил журналистам спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует издание Bloomberg, сообщает Радио Свобода.

По его словам, официальные лица «свяжутся с украинскими коллегами, чтобы получить лучшее понимание» ситуации в Курской области.

6 августа российские местные власти заявили о попытке прорыва границы в Суджанском и Кореневском районах Курской области РФ. Минобороны РФ обвинило украинских военных в атаке российских позиций в Курской области РФ.

На фоне сообщений о событиях в Курской области РФ несколько уменьшилось количество сражений на фронте. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16:00 7 августа их было 54.

7 июля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, докладывая на совещании российскому президенту Владимиру Путину, заявил, что продвижение украинских военных вглубь в Курской области остановлено. По его словам, сейчас российские силовики уничтожают «противника в районах, расположенных непосредственно у границы».

В то же время российские телеграмм-каналы пишут, что бои начались уже на территории города Суджа Курской области, расположенного примерно в 10 километрах от границы. Ранее появились неподтвержденные сообщения о том, что город находится под контролем ВСУ или, по другой версии, «в оперативном окружении».

Путин, комментируя ситуацию в Курской области РФ, обвинил Киев в «масштабной провокации».

Украинская сторона на эти заявления не реагировала.

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