Зеленский анонсировал запуск приложения для военных "Армия+"
В Украине скоро запустят мобильное приложение "Армия+", которое должно значительно облегчить жизнь военнослужащих. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Украинская правда.
"Мы готовим запуск "Армии+" – нового нашего цифрового достижения, которое однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров Сил обороны Украины", - сказал президент.
По словам главы государства, об этом шла речь во время нескольких "важных совещаний" с чиновниками в среду.
"Уже скоро все мы это представим", - пообещал Зеленский.