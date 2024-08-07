Зеленский анонсировал запуск приложения для военных "Армия+"

В Украине скоро запустят мобильное приложение "Армия+", которое должно значительно облегчить жизнь военнослужащих.﻿﻿ Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Украинская правда.

"Мы готовим запуск "Армии+" – нового нашего цифрового достижения, которое однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров Сил обороны Украины" , - сказал президент.

По словам главы государства, об этом шла речь во время нескольких "важных совещаний" с чиновниками в среду.