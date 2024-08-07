В Украине зафиксировали первую смерть от нового штамма COVID-19 FLiRT
Первый летальный случай от нового субварианта коронавируса FLiRT был зафиксирован в Ивано-Франковской области. Умерла 80-летняя женщина, пишет Наталья Кава, Суспільне.
Об этом заявил генеральный директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслан Савчук.
По его словам, умершая женщина является жительницей одной из общин Ивано-Франковской области. Она была госпитализирована в одну из больниц области - у больной была высокая температура и тяжелое состояние.
"Лабораторно мы подтвердили, что в ее организме был субвариант FLiRT классического штамма Omicron. Женщина имела также сопутствующие заболевания - сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. Основным диагнозом была коронавирусная болезнь, поскольку она имела все симптомы и это было клинически и лабораторно подтверждено", - рассказал Савчук.
Она была переведена в терапевтическое отделение, после чего через несколько дней она скончалась.
"То есть с момента госпитализации до момента, когда ей стало хуже и пациентка умерла, прошло 20 дней. Медики оказывали всю возможную помощь, но COVID-19 унес ее жизни", - сказал он.
Стоит отметить, что в Ивано-Франковской области субвариант FLiRT подтвердили только у умершей пенсионерки. Но коронавирусная болезнь активно циркулирует.