В Украине зафиксировали первую смерть от нового штамма COVID-19 FLiRT

Первый летальный случай от нового субварианта коронавируса FLiRT был зафиксирован в Ивано-Франковской области. Умерла 80-летняя женщина, пишет Наталья Кава, Суспільне.

Об этом заявил генеральный директор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслан Савчук.

По его словам, умершая женщина является жительницей одной из общин Ивано-Франковской области. Она была госпитализирована в одну из больниц области - у больной была высокая температура и тяжелое состояние.

"Лабораторно мы подтвердили, что в ее организме был субвариант FLiRT классического штамма Omicron. Женщина имела также сопутствующие заболевания - сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. Основным диагнозом была коронавирусная болезнь, поскольку она имела все симптомы и это было клинически и лабораторно подтверждено" , - рассказал Савчук.

Она была переведена в терапевтическое отделение, после чего через несколько дней она скончалась.

"То есть с момента госпитализации до момента, когда ей стало хуже и пациентка умерла, прошло 20 дней. Медики оказывали всю возможную помощь, но COVID-19 унес ее жизни" , - сказал он.

Стоит отметить, что в Ивано-Франковской области субвариант FLiRT подтвердили только у умершей пенсионерки. Но коронавирусная болезнь активно циркулирует.