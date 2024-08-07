Жители зоны активных боевых действий будут получать компенсации за уничтоженное жилье

Жители в зоне активных боевых действий отныне могут получать компенсации за уничтоженное жилье по программе еВідновлення.﻿ Об этом говорится в заявлении Мининфраструктуры, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что комиссиям органов местного самоуправления в общинах, которые находятся в зоне активных боевых действий, предоставлена возможность рассматривать заявления от граждан чье жилье было уничтожено из-за российской агрессии.

"После обновления нормативной базы и функционала программы еВідновлення, в тех случаях, когда обследование имущества не создает угрозы для жизни и здоровья членов комиссии, они могут обрабатывать заявления граждан и начислять компенсацию.

Компенсация может предоставляться в виде жилищного сертификата или выплаты для восстановления на собственном земельном участке" , - сообщили в министерстве.

Там также отметили, что приобрести жилье или построить новое граждане могут исключительно на территории, где нет активных боевых действий и которая не находится под временной оккупацией.

А если при оценке состояния жилья, комиссия определит, что оно подлежит восстановлению, составят соответствующий акт об обследовании, который внесут в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

В таком случае, получить средства для восстановления этого жилья можно будет только после исключения общины из перечня таких, где продолжаются активные боевые действия.