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ISW: Украинские войска продвинулись до 10 километров вглубь Курской области РФ

ISW: Украинские войска продвинулись до 10 километров вглубь Курской области РФ
Фото: kursk_tipich/Telegram

Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

"Подтверждено, что 7 августа украинские войска продвинулись до 10 километров вглубь Курской области России на фоне продолжения механизированных наступательных операций на российской территории".

В обзоре отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 6 и 7 августа, свидетельствуют, что украинская бронетехника вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 примерно в 10 километрах от международной границы.

Подтвержденные на данный момент масштабы и местонахождение украинского продвижения в Курской области указывают на то, что украинские войска проникли по меньшей мере через две российские оборонительные линии и опорный пункт.

"Реакция Кремля на украинские наступательные действия в Курской области до сих пор была противоречивой, поскольку российские чиновники пытаются найти баланс между представлением этих усилий как заметной эскалации со стороны Украины и избежанием преувеличения их потенциальных последствий и риском внутреннего недовольства".

Ключевые выводы ISW за 7 августа:

  • Украинские войска продвинулись на 10 километров вглубь Курской области России на фоне продолжения механизированных наступательных операций на российской территории 7 августа.
  • Реакция Кремля на украинские наступательные действия в Курской области до сих пор была противоречивой, поскольку российские чиновники пытаются найти баланс между представлением этих усилий как заметной украинской эскалации и избежанием преувеличения ее потенциальных последствий и риском внутреннего недовольства.
  • Отдельные российские так называемые военные блогеры подвергли резкой критике российское военное командование за то, что оно не выявило подготовку к наступательным операциям Украины в Курской области или не предотвратило их.
  • Как сообщается, украинские войска использовали FPV-беспилотник, чтобы сбить российский вертолет Ми-28 над Курской областью, что свидетельствует о том, что украинские войска продолжают успешно адаптировать свои возможности в сфере беспилотных летательных аппаратов.
  • Некоторые российские "военные" блогеры подвергли резкой критике военное командование РФ за то, что оно не выявило подготовку к наступательным операциям Украины в Курской области и не предотвратило их.
  • Начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов 7 августа оценил, что российский наступательный потенциал достигнет кульминации в течение полутора-двух месяцев, что в целом совпадает с оценкой ISW относительно текущего наступательного потенциала России.
  • Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл заявила, что Россия пытала 95% украинских военнопленных, находящихся в российских тюрьмах.
  • Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила 7 августа, что не зарегистрирует прокремлевский избирательный блок "Победа" на президентских выборах и референдуме в октябре 2024 года.
  • Российский суд 7 августа приговорил Андрея Куршина, администратора Telegram-канала российского ультранационалистического блогера "Москва зовет", к шести с половиной годам лишения свободы за публикацию "фейковой" информации о российских военных.
  • Украинские силы недавно восстановили позиции к югу от Часового Яра, а российские войска продвинулись на северо-восток от Северска, на юго-запад от Донецка и в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей.
  • Подразделения боевого резерва российской армии продолжают вербовку.

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