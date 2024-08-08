Зеленский: F-16 уже в украинском небе. И их будет еще больше

Украина получит еще больше истребителей F-16 от иностранных партнеров, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Путь к F-16. Закрыть небо или дать самолеты Украина просила партнеров с первого дня полномасштабного российского вторжения. Мы знали, что это возможно, что мир имеет для этого силу. Ради этой цели мы объединили политическую, дипломатическую и военную работу. Постепенно, шаг за шагом, нам удалось добиться результата" , — заявил он.

"Самолеты F-16 уже в украинском небе. И их будет еще больше!" – добавил глава государства.

Как сообщалось, в Госдепе США заявили, что наличие у украинского войска истребителей F-16 не меняет позицию Соединенных Штатов по ударам по России, дальнейшие разрешения будут зависеть от ситуации на поле боя.