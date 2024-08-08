СМИ сообщают о мощном взрыве в оккупированном Бердянске

В ночь на 8 августа во временно оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв. Местные признаются, что ткого взрыва давно не слышали, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

"Один, но очень громкий взрыв прогремел в городе примерно в 00:30", - говорится в сообщении.

Бердянцы пишут, что очень давно не слышали ткой громкий взрыв.

"Сигнала тревоги не было ни в порту, ни в мониторинговых пабликах врага. В это время была объявлена ​​ракетная опасность на территории временно оккупированного Крыма. Но бердянцы пишут, что взрыв был не похож на работу ПВО", - добавляют в Telegram-канале.

Оккупанты, как и всегда взрыв, не комментируют.

Ситуация в Бердянске

Город Бердянск Запорожской области российские войска захватили во время масштабного вторжения в Украину.

Город, находящийся на берегу Азовского моря, как собственно и Мариуполь, захватчики превратили в важный хаб для обеспечения своей группировки на Запорожском направлении.

В частности, в марте СБУ завела дела на чиновников РФ, которые перебрасывали оккупантов через Бердянский порт.