Процесс предоставления единоразовой денежной помощи военным могут изменить

Верховной Раде предлагает усовершенствовать государственную политику в сфере социальной защиты военнослужащих и членов их семей, сообщает РБК-Украина.

Сайт рассказывает, что именно предлагает изменить законопроект №11451 и что о нем известно.

Что предлагает изменить законопроект

Принципы государственной политики в сфере социальной защиты военнослужащих и членов их семей устанавливает закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Он же регулирует основания назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае получения военнослужащим ранения (контузии, травмы или увечья).

Исходя из этого, проект закона №11451 предлагает изменить пункт 7 части 2 статьи 16 этого закона - чтобы уточнить период:

в течение которого у военнослужащего есть право на получение денежной помощи

в течение которого у военнослужащего есть право на подачу судебных исков (которые касаются обжалования отказов Минобороны в назначении единовременной денежной помощи)

Согласно ему, единовременная денежная помощь назначается и выплачивается в случае получения военнослужащим ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания при исполнении им обязанностей военной службы (что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности), а также лицом, уволенным с военной службы, которое частично потеряло трудоспособность вследствие указанных причин (возникших не позднее чем через три месяца после увольнения его с военной службы) - что подтверждается соответствующим выводом медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать нормированию вопросов назначения и выплаты единовременной денежной помощи военнослужащим.

Основное о проекте закона

Проект закона №11451 о внесении изменений в статью 16 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" насчет выплаты военнослужащему единовременной денежной помощи был зарегистрирован в Верховной Раде 29 июля 2024 года.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Александр Юрченко (член депутатской группы "Відновлення України").

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки под руководством Александра Завитневича.

1 августа документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам.

В заключительных и переходных положениях уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (при условии принятия Верховной Радой).

При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №11451.