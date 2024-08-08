Высший совет правосудия уволил пятерых судей

8 августа 2024 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом говорится на сайте Высшего совета правосудия, сообщает ЮрЛига.

Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Евдокимову Елену Павловну - с должности судьи Шосткинского горрайонного суда Сумской области;

Мартинишин Марию Алексеевну - с должности судьи Франковского районного суда города Львова;

Толкаченко Александра Александровича - с должности судьи Одесского апелляционного суда;

Кошика Андрея Юрьевича - с должности судьи Хозяйственного суда Киевской области;

Василькив Елену Васильевну - с должности судьи Киевского районного суда города Одессы.

Также ВСП решил приостановить рассмотрение заявления Качура Игоря Анатольевича об освобождении от должности судьи Окружного административного суда города Киева в отставку на время рассмотрения дисциплинарной жалобы на действия судьи.