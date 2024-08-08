Украина подписала с Маврикием соглашение о безвизе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел, региональной интеграции и международной торговли Маврикия Маниш Гобин провели переговоры в маврикийской столице Порт-Луи, во время которых подписали соглашение о безвизовом режиме.﻿ Со ссылкой на Министерство иностранных дел, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это первый визит министра иностранных дел Украины в Маврикий со времени установления двусторонних отношений в 1992 году.

Министры подробно обсудили углубление связей Украины со странами Африки, развитие отношений нашего государства с Африканским Союзом и перспективы трехстороннего торгового и инвестиционного сотрудничества Украины, Маврикия и отдельных африканских стран. Отдельно тщательно проговорили развитие торговли и инвестиций между Украиной и Маврикием.

Стороны договорились о дальнейших шагах в подготовке к заключению соглашения о взаимном продвижении и защите инвестиций и соглашения об избежании двойного налогообложения, которые значительно оживят экономическое и торговое сотрудничество, будут способствовать привлечению инвестиций в Украину и ее восстановлению.

Также Кулеба приветствовал заинтересованность маврикийских бизнесов в восстановлении Украины. Он пригласил Маврикий принять участие в Конференции по восстановлению Украины в следующем году в Риме.