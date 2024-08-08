Во время боев в Курской области Украина вроде бы менее чем за 48 часов захватила больше территорий, чем за весь период летнего контрнаступления 2023 года. Со ссылкой на The Telegraph, сообщает Новое время.

«Менее чем за 48 часов Украина захватила больше территории, чем за все злосчастное контрнаступление лета 2023 года» , — отмечается в материале.

The Telegraph также пишет, что бои в Курской области преследуют три цели. Это отвлечение россиян от наступательных операций в Донецкой области, сеяние раздора внутри самой России и продвижение соглашения об обмене территориями во время потенциальных переговоров.

8 августа российское издание Агентство со ссылкой на провоенные каналы писало, что бои в Курской области идут примерно в 26 километрах от границы, а якобы украинские войска, вероятно, достигли села Ивница и пытаются перерезать трассу Суджа — Льгов в районе села Анастасиевка.

Газета The Washington Post со ссылкой на «советника президента Владимира Зеленского» писала, что Украина якобы взяла под контроль газоизмерительную станцию Суджа в Курской области.

Станция Суджа является последним действующим пунктом перевалки российского природного газа через Украину в Европу. В 2023 году по трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород в Европу было перекачано около 14,65 млрд кубометров газа. Это около половины российского экспорта природного газа.

Также российское издание Агентство сообщало, что во время боев в Курской области были прорваны две линии фортификационных сооружений, которые российские власти построили за 2,5 года полномасштабной войны, потратив 15 млрд рублей.