Молдова ввела режим тревоги в газовом секторе из-за ситуации в Курской области

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела в стране режим тревоги в газовом секторе. Причина - риск перебоев поставок газа из-за военных действий в Курской области России.﻿ Со ссылкой на NewsMaker, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как сообщается, комиссия ознакомилась с представленной Министерством энергетики информацией о потенциальном риске перебоев в поставке газа в результате военных действий в районе газоизмерительной станции Суджа, через которую газ поступает и в Молдову.

В результате было решено принять превентивные меры обеспечения энергетической безопасности страны.