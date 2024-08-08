Молдова ввела режим тревоги в газовом секторе из-за ситуации в Курской области
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела в стране режим тревоги в газовом секторе. Причина - риск перебоев поставок газа из-за военных действий в Курской области России. Со ссылкой на NewsMaker, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
Как сообщается, комиссия ознакомилась с представленной Министерством энергетики информацией о потенциальном риске перебоев в поставке газа в результате военных действий в районе газоизмерительной станции Суджа, через которую газ поступает и в Молдову.
В результате было решено принять превентивные меры обеспечения энергетической безопасности страны.
"Члены комиссии констатировали, что нет никаких сбоев или серьезных рисков сбоев. Введение режима тревоги даст ответственным учреждениям необходимые рычаги для тщательного мониторинга и оперативного вмешательства, если возникнет такая потребность", - говорится в решении комиссии.