В Пентагоне заявили, что не считают ситуацию в Курской области эскалацией
Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала ситуацию в Курской области России. Об этом рассказал корреспондент "Голоса Америки" в Пентагоне Остап Ярыш в соцсети Х, сообщает Зеркало недели.
"Мы не считаем, что это каким-либо образом эскалация. Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя", — подчеркнула Сингх.
По ее словам, Вашингтон будет продолжать поддерживать Украину теми средствами, которые ей нужны.