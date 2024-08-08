В Пентагоне заявили, что не считают ситуацию в Курской области эскалацией

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала ситуацию в Курской области России. Об этом рассказал корреспондент "Голоса Америки" в Пентагоне Остап Ярыш в соцсети Х, сообщает Зеркало недели.

"Мы не считаем, что это каким-либо образом эскалация. Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя" , — подчеркнула Сингх.

По ее словам, Вашингтон будет продолжать поддерживать Украину теми средствами, которые ей нужны.