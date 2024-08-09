ISW: Украинские войска смогли достичь оперативной неожиданности в Курской области

Аналитики Института изучения войны предполагают, что отсутствие согласованной реакции России на украинское вторжение в Курскую область и скорость продвижения свидетельствуют о том, что украинские войска смогли достичь оперативной неожиданности, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

Украинская трансграничная механизированная наступательная операция в Курской области, начавшаяся 6 августа, продолжается в рамках украинских оперативных усилий на территории России.

"ISW не будет давать оценок относительно намерений этой украинской операции, чтобы не поставить под угрозу оперативную безопасность Украины".

Как отмечают аналитики, Кремль почти наверняка будет пытаться вернуть российскую территорию в Курской области, которую захватили украинские войска, и остановить украинскую активность, поскольку значительное продвижение Украины вглубь России стало бы стратегическим ударом по многолетним усилиям правителя России Владимира Путина, направленным на закрепление нарративов так называемой российской стабильности, безопасности и геополитического возрождения.

ISW предполагает: если российские сообщения о ситуации в Курской области являются точными, и если российское военное командование воспринимает ситуацию так, как ее описывают российские источники, то военное командование РФ имеет ряд вероятных способов действий (ИСД), которые оно может применить в ответ на украинскую операцию в Курской области.

Российское военное командование может решить использовать имеющихся призывников, ФСБ, Росгвардию и другие нерегулярные силы, уже развернутые в районе международной границы, чтобы оттеснить украинские войска и защититься от украинской операции в Курской области.

Оно может решить использовать существующую Северную группировку войск, развернутую вдоль российско-украинской границы, для реагирования на украинское наступление.

Военное командование РФ может решить передислоцировать оперативные резервы, накопленные для запланированного наступления летом 2024 года, и/или относительно лучше обеспеченные и более боеспособные передовые подразделения в Курскую область из других частей фронта.

Российское военное командование может пытаться сохранить силы, которые сейчас находятся в Курской области, но может передислоцировать туда значительное количество авиации и ударных подразделений, пытаясь улучшить способность России отвоевать территорию.

"Путин, вероятно, считает, что он должен реагировать на угрозу гражданскому населению, чтобы заверить российскую общественность в том, что ситуация под контролем, и избежать значительного внутреннего недовольства".

В обзоре отмечается, что украинские официальные лица пока не комментируют непосредственно операцию, которая продолжается в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 8 августа, что Россия "принесла войну в Украину" и должна "почувствовать, что она сделала", в ответ.

"Отсутствие согласованной реакции России на украинское вторжение в Курскую область и скорость продвижения украинских войск указывает на то, что украинские войска смогли достичь оперативной неожиданности вдоль границы с Россией".

"Как российские, так и украинские войска пытались достичь оперативной неожиданности в течение последних полутора лет боевых действий из-за частичной прозрачности поля боя в Украине.

Способность Украины достичь оперативной неожиданности подчеркивает, что широкая визуальная и сенсорная прозрачность, которую установили обе стороны, не означает полной прозрачности поля боя, и что воюющие стороны в Украине могут использовать неопределенность относительно оперативных намерений для достижения эффекта неожиданности".

Аналитики напоминают, что ISW уже оценивал, что российские войска не смогли усвоить полученные уроки о трудностях механизированных маневров на предполагаемом прозрачном поле боя в Украине.

Однако, похоже, что Украина учится и адаптируется к этому аспекту поля боя, учитывая ее способность достичь очевидной оперативной неожиданности в данном случае.

Ключевые выводы ISW за 8 августа: