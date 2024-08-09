Харрис и Трамп договорились о проведении дебатов: названа дата
Дебаты кандидатов на пост президента США — Камалы Харрис от Демократической партии и Дональда Трампа от Республиканской партии — состоятся 10 сентября, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении телеканала АВС.
"ABC News будет принимать президентские дебаты 10 сентября. Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп подтвердили свое участие", — рассказали на телеканале.
Как сообщалось, Камала Харрис не согласилась на предложение Дональда Трампа по поводу дебатов, которые будет модерировать телеканал Fox News.