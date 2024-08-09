Харрис и Трамп договорились о проведении дебатов: названа дата

Дебаты кандидатов на пост президента США — Камалы Харрис от Демократической партии и Дональда Трампа от Республиканской партии — состоятся 10 сентября, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении телеканала АВС.

"ABC News будет принимать президентские дебаты 10 сентября. Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп подтвердили свое участие" , — рассказали на телеканале.

ABC News will host qualifying presidential candidates to debate on September 10 on ABC. Vice President Harris and former President Trump have both confirmed they will attend the ABC debate.https://t.co/dQiIQjVKyy — ABC News (@ABC) August 8, 2024

Как сообщалось, Камала Харрис не согласилась на предложение Дональда Трампа по поводу дебатов, которые будет модерировать телеканал Fox News.