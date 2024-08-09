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СБУ разоблачила агента РФ, который помог поймать резидентку российского ГРУ

СБУ разоблачила агента РФ, который помог поймать резидентку российского ГРУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украина разоблачила в Киеве агента РФ, который помог поймать резидентку российского ГРУ. Они планировали подвалы автомобилей военных, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает СБУ.

В столице была задержана старшая агентка российского ГРУ, которая координировала исполнителей "российских заказов" в Украине. Первоочередной их задачей должен быть и поджег служебных автомобилей Сил обороны.

СБУ задействовала "двойного агента", жителя Киева, ранее разоблаченного на подготовке к одному из поджогов. Он пошел на сотрудничество и помог разоблачить и задокументировать подрывную деятельность российской шпионки.

Фигуранткой оказалась жительница города Токмак Запорожской области, после захвата части региона переехавшая в Киев. Она попала в поле звезды россиян в начале полномасштабной войны.

Женщина занималась координацией поджигателей и помогала им проводить подрывную деятельность в Киеве. Она давала прямые инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств, которыми злоумышленники должны были уничтожать автомобили военных.

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Кроме того, она лично пыталась снять на видео один из поджогов, который должен был совершить "двойной агент". В это время ее задержали сотрудники СБУ.

Женщине вручили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Фигурантка находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Винницкой области разоблачили мужчину, работавшего на спецслужбы РФ. Он "охотился" на склады ВСУ.

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