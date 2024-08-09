СБУ разоблачила агента РФ, который помог поймать резидентку российского ГРУ

Служба безопасности Украина разоблачила в Киеве агента РФ, который помог поймать резидентку российского ГРУ. Они планировали подвалы автомобилей военных, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает СБУ.

В столице была задержана старшая агентка российского ГРУ, которая координировала исполнителей "российских заказов" в Украине. Первоочередной их задачей должен быть и поджег служебных автомобилей Сил обороны.

СБУ задействовала "двойного агента", жителя Киева, ранее разоблаченного на подготовке к одному из поджогов. Он пошел на сотрудничество и помог разоблачить и задокументировать подрывную деятельность российской шпионки.

Фигуранткой оказалась жительница города Токмак Запорожской области, после захвата части региона переехавшая в Киев. Она попала в поле звезды россиян в начале полномасштабной войны.

Женщина занималась координацией поджигателей и помогала им проводить подрывную деятельность в Киеве. Она давала прямые инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств, которыми злоумышленники должны были уничтожать автомобили военных.

Кроме того, она лично пыталась снять на видео один из поджогов, который должен был совершить "двойной агент". В это время ее задержали сотрудники СБУ.

Женщине вручили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Фигурантка находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Винницкой области разоблачили мужчину, работавшего на спецслужбы РФ. Он "охотился" на склады ВСУ.