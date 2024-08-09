Россияне ударили по супермаркету в Константиновке: есть погибшие и раненые (Обновлено)

Российские оккупанты нанесли удар по Константиновке в Донецкой области, в частности, попали в супермаркет – там бушует пожар, 9 человек погибли и 24 получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава донецкой ОВА Вадим Филашкин и президент Владимир Зеленский в Telegram, Новая почта в Facebook.

"По меньшей мере 7 человек ранены – таковы предварительные последствия обстрела Константиновки. Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет. Это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян".

Обновлено: В 13:16 президент Владимир Зеленский сообщил, что погибли 4 человека и 24 получили ранения. Под завалами находятся люди.

"Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами. Продолжается спасательная операция, и будет сделано все, чтобы спасти людей.

По состоянию на это время известно о 4 погибших. Мои соболезнования родным и близким. По меньшей мере 24 человека ранены".

По состоянию на 13:48 количество погибших в Константиновке возросло до 9.

Глава ОВА уточнил, что один из раненых находится в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

"На месте работают полиция, спасатели, медики и все ответственные службы. Окончательные последствия обстрела устанавливаем" , – подытожил Филашкин.

Росіяни вгатили по Костянтинівці. Горить супермаркет. Відео з Telegram

Обережно: на відео присутня лайка pic.twitter.com/JbZRFKSSKa — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024

В соцсетях пишут, что захватчики попали по "Эко-маркету".

Новая почта сообщила, что захватчики попали в торговый центр, где находилось грузовое отделение почты.