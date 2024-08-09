Удар РФ по Константиновке: что известно (Обновлено)

Российские оккупанты нанесли удар по Константиновке в Донецкой области, в частности, попали в супермаркет – там бушует пожар, 11 человек погибли и 37 получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава донецкой ОВА Вадим Филашкин и президент Владимир Зеленский в Telegram, Новая почта в Facebook, Национальная полиция Украины.

"По меньшей мере 7 человек ранены – таковы предварительные последствия обстрела Константиновки. Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет. Это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян".

Обновлено: В 13:16 президент Владимир Зеленский сообщил, что погибли 4 человека и 24 получили ранения. Под завалами находятся люди.

"Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами. Продолжается спасательная операция, и будет сделано все, чтобы спасти людей.

По состоянию на это время известно о 4 погибших. Мои соболезнования родным и близким. По меньшей мере 24 человека ранены".

Обновлено: По состоянию на 13:48 количество погибших в Константиновке возросло до 9.

По состоянию на 14:56 в МВД сообщили об 11 погибших и 37 раненых. Также повреждены жилые дома, магазины, более десятка автомобилей.

Глава ОВА уточнил, что один из раненых находится в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

"На месте работают полиция, спасатели, медики и все ответственные службы. Окончательные последствия обстрела устанавливаем" , – подытожил Филашкин.

Росіяни вгатили по Костянтинівці. Горить супермаркет. Відео з Telegram

Обережно: на відео присутня лайка pic.twitter.com/JbZRFKSSKa — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024

В соцсетях пишут, что захватчики попали по "Эко-маркету".

Новая почта сообщила, что захватчики попали в торговый центр, где находилось грузовое отделение почты.

"Все наши сотрудники живы, один коллега получил контузию – ему оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, есть пострадавшие среди населения. Предварительно – часть посылок уцелела. Оценочная стоимость уничтоженного груза будет компенсирована клиентам в полном объеме", – сообщили в Новой почте.

Обновлено:

15:13. Количество пострадавших в Константиновке возросло до 44, уточнили в ГСЧС. На месте продолжаются спасательные работы.

15:44. Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что оккупанты ударили по супермаркету в центре Константиновки ракетой Х-38.

"Это центр города, кроме Эко-маркета, был дотла выжжен ряд торговых киосков поблизости. Примерно, в Эко-маркете находилось около 50 человек" , - сказал он в эфире телемарафона Единые новости.

16:34. Филашкин написал, что оккупанты снова обстреляли Константиновку, на этот раз ударив по частному сектору из РСЗО Смерч. Известно о двух пострадавших.

17:29. Офис генпрокурора сообщил, что известно о по меньшей мере 14 погибших и 43 раненых в Константиновке.