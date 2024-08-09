БЭБ задержало бухгалтера одного из поставщиков Минобороны с 4,7 млн евро

Детективы Бюро экономической безопасности остановили бухгалтера одного из поставщиков Министерства обороны, когда она транспортировала 4,7 млн евро в багажнике автомобиля, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Бюро.

Задержанная работает в компании, которая занимается поставкой продуктов и в течение 2022-2023 годов получила от Министерства обороны 14,5 млрд грн.

БЭБ считает, что компания занималась налоговыми махинациями. Объяснить происхождение денег женщина также не смогла.

"Должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

Таким образом и путем подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах", — пишут правоохранители.

Детективы провели обыски в помещениях группы компаний и по местам жительства вероятных фигурантов. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 (уклонение от налогов) и ч. 2 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, Минобороны запустило перечень недобросовестных иностранных поставщиков, не выполнивших свои обязательства перед ВСУ, но при этом желающего заключить с компаниями Марка Моралеса контрактов на 14 миллиардов гривен.