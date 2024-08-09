Британия ввела новые санкции против Беларуси: кто попал в список

В четвертую годовщину спорных президентских выборов 2020 года в Беларуси, Великобритания объявила о введении санкций против еще семи физических и юридических лиц. Общее число санкционных ограничений против Беларуси составляет более чем 200, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии.

Среди новых фигурантов санкционного списка оказались командиры четырех колоний, где содержались политические заключенные и где зафиксированы многочисленные нарушения прав человека.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против трех белорусских предприятий оборонного и военно-промышленного сектора. Эти компании поддерживали незаконное вторжение России в Украину, предоставляя оборудование, логистическую поддержку и разрешая использование территории и воздушного пространства Беларуси для атак.

Введение санкций против этих предприятий лишает их возможности вести бизнес с британскими компаниями.

Эти меры подчеркивают решимость Великобритании и ее союзников продолжать давление на режим Лукашенко за его репрессивные действия внутри страны и поддержку российской агрессии в Украине.

Под санкции попали физические и юридические лица:

Денис Толстенков: командир исправительной колонии № 4, Андрей Пальчик: бывший комендант исправительной колонии № 1, Филипп Стурчанка: комендант исправительной колонии № 3, Алексей Лазаренк: комендант исправительной колонии № 15, ОАО "СтанкоГомель": белорусский производитель станков, экспортирующий товары в Россию для использования в российском военно-промышленном комплексе. ОАО "НИЕВМ": аффилированная с правительством Беларуси организация, осуществляющая деятельность в оборонном комплексе страны. ООО "Рухсервомотор": белорусский производитель станков, экспортирующий товары в Россию для использования в российском военно-промышленном комплексе.

Ранее Европейский союз ввел санкции против 28 человек за их роль в продолжающихся репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси. Под ограничения попали и давние сторонники самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.