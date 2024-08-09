Правительство упростило ввоз энерготоваров в Украину

Правительство приняло постановление, освобождающее таможенные органы от необходимости предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. Со ссылкой на Правительственный портал, сообщает Корреспондент.

"Продолжаем децентрализацию энергосистемы. В Украине уже действует закон о том, что энергооборудование завозится без пошлины и НДС. Сегодня утверждаем постановление, убирающее ненужные ограничения при ввозе такого оборудования. В частности, таможенным органам больше не нужно будет предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей" , - отметил он.

Шмыгаль добавил, что упрощение процедуры необходимо, чтобы необходимое для украинской энергетики оборудование максимально быстро, без задержек и дополнительных платежей завозилось в Украину.